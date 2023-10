Lazio, Antonio e le lacrime virali per la Champions: "Non si può spiegare"

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Il protagonista del video virale di Tik Tok si racconta alla nostra redazione e le sue lacrime...

Torna la Champions League. La Lazio di Maurizio Sarri, dopo un avvio complicato in campionato, deve proseguire nel migliore dei modi il cammino europeo. I biancocelesti sono attesi da un match non semplice in uno stadio difficile e caldo come quello del Celtic. Una partita che Immobile e compagni non possono e non devono sbagliare per non complicare anche la situazione nella coppa. Inevitabile riavviolgere il nastro e tornare a due settimane fa e al pareggio al fotofinish ottenuto in casa contro l'Atletico Madrid. Il colpo di testa vincente di Provedel all'ultimo respiro hanno permesso alla Lazio di iniziare la massima competizione per club con un importante pareggio contro una big internazionale. Le emozioni di quella notte sono state tante per gli oltre 50mila dell'Olimpico che hanno risposto presenti e si sono emozionati. Per un'intera generazione, poi, si trattava della primissima volta visto che tra qualificazioni sfumate e la pandemia non hanno potuto essere al fianco di Immobile e compagni. Tra le tante immagini della serata, c'è un video che a distanza di due settimane è ancora nei per te di Tik Tok. Antonio, un tifoso della Lazio, è in lacrime mentre Briga canta la sua versione di My Way in un Olimpico con le luci spente e le torce dei cellulari accese. Il video è accompagnato dal messaggio: "Non posso spiegare l'emozione che si prova, ma credo non ci siano parole per descriverla. Sono quelle cose che se non le vivi non puoi capirle fino in fondo. Con la persona del mio cuore ho finalmente esaudito il sogno di vedermi la mia Lazio anche nella competizione europea più blasonata. Che serata indimenticabile".

Il ragazzo non trattiene le lacrime mentre la fidanzata lo abbraccia e riprende tutto con il cellulare. Samira, infatti, è abbonata come Antonio per la Champions, mentre in campionato lui va allo stadio insieme al fratello. Insomma Antonio non si perde un match della Lazio e ci racconta i dettagli dietro il video: "E' stato un video fatto da lei senza che io me ne accorgessie quindi è molto realistico. Forse è proprio per questo che ha riscosso così tanto successo tra la gente". Una notte magica ed emozioni che a parole non possono essere spiegato, ma Antonio qualcosa vuole aggiungere: "Sono abbonato da anni, ma la Lazio in Champions non ero mai riuscito a vederla quindi per me è stata un'emozione indesscrivibile". Una serata resa indimenticabile dal gol di Provedel e da un pareggio ormai insperato che ha fatto esplodere di gioia l'Olimpico. La Champions è tornata con la sfida al Celtic e speriamo che la Lazio possa regalare ai suoi tifosi altre emozioni del genere, chissà se anche stavolta Antonio e la sua Samira le riprenderanno con il loro cellulare e le condivideranno con i social. E come cantano i tifosi: "Andrò dove il mio cuor mi porterà senza paura, farò quel che potrò per la mia Lazio".

