Lazio, aperto ufficialmente il canale TikTok: online il primo video - VIDEO

In modo ironico la Lazio ha annunciato l'arrivo anche su TikTok. La prima squadra della Capitale ha pubblicato il primo video sulla piattaforma dopo aver aperto il canale qualche settimana fa. I biancocelesti stanno crescendo sempre di più sui social, anche grazie alle prestazioni sul campo: su Instagram è stato raggiunto il milione di follower. Il club sta implementando il lavoro riguardo la comunicazione rendendola fresca e fruibile anche a chi non segue il calcio interagendo con altri profili (vedi il botta e risposta con Damiano dei Maneskin) in modo ironico. CLICCA TRA LE FRECCE PER IL VIDEO > TIKTOK LAZIO <