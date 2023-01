Lazio, appoggiati alle tue colonne per ritrovare solidità in difesa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La difesa della Lazio è in difficoltà. Nelle ultime 6 partite sono stati subiti 10 gol (il doppio rispetto alle prime 11 che l'avevano resa tra le migliori del campionato). Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i biancocelesti si devono appoggiare alle proprie certezze, seppur traballanti, per non crollare definitivamente. Tra queste c'è sicuramente Alessio Romagnoli: l'ex Milan, arrivato in estate a parametro zero, ha dato sicurezza ed esperienza al reparto. Ultimamente non sta attraversando un buon periodo, come i suoi compagni, ma da leader può dare la scossa giusta per raddrizzare il cammino. Al Mapei potrebbe tornare al suo fianco Patric. Con Casale non è andata male, ma con lo spagnolo, che essendo rapido potrebbe essere più utile contro il Sassuolo, c'è un'altra intesa che rende il reparto più solido e di conseguenza aiuta gli altri a fare meglio la fase difensiva. La Lazio può fare affidamento sulle prestazioni di Provedel, nonostante qualche sbavatura nelle ultime gare. Giocarle tutte non aiuta, fare un po' d'alternanza con Maximiano tenuto ai box da inizio stagione non gli farebbe male. In Coppa Italia potrebbe tornare il portoghese, Questa scelta farebbe sicuramente bene a lui, ma anche al compagno di reparto che si è adagiato sugli allori dopo i miracoli fatti nella prima parte di stagione.