Lazio, arriva il Milan all'Olimpico: il dato sui biglietti venduti

RASSEGNA STAMPA - Sono passati 275 giorni, come ricorda la consueta rassegna stampa di Radiosei, dall'ultima sfida casalinga della Lazio contro il Milan. Era la passata stagione, il primo anno di Sarri e, con i rossoneri in lotta per lo Scudetto, lo stadio fu "consegnato" agli avversari per protesta contro i prezzi troppo elevati dei biglietti. Dopo meno di un anno il Milan torna a Roma, ma quest'anno il colpo d'occhio sarà diverso. I tifosi laziali si sono stretti al fianco della squadra con l'obiettivo di aiutarla fino al 90', anche oltre. Saranno 45.000 i presenti al match, di cui 5.000 (circa) i tifosi rossoneri che siederanno tra il settore ospiti e la Tribuna Monte Mario. La sfida sarà di alto livello, tra due compagini pronte a tutto per portare a casa i tre punti e che si daranno battaglia in una cornice di pubblico straordinaria con la tifoseria laziale che, come al solito, proverà a fare la differenza.