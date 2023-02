Lazio - Atalanta, Immobile sfida Gasperini: nel mirino un record strepitoso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo un'ora per Ciro Immobile contro l'Hellas Verona, ma il programma sembrerebbe proseguire nel migliore dei modi. Sabato Maurizio Sarri attende l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, fischio d'inizio alle 20:45. Da capire se il tecnico biancoceleste proverà ad inserire direttamente la quinta per l'impiego totale di Immobile o solo parziale. Del resto c'è da evidenziare un dato importante. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, Immobile ha sfidato i nerazzurri 17 volte in carriera e il bilancio recita: 7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte in cui ha segnato 5 gol e siglato 4 assist. Il bomber ha voglia di segnare, gli manca davvero molto riassaporare il sapore del gol, anche perché davanti a lui c'è un record importante. Se contro l'Atalanta dovesse andare in gol, raggiungerebbe 190 reti agguantando Hamrin e piazzandosi ottavo nella Top 10 della classifica all time dei marcatori della Serie A. Un motivo in più per tornare.