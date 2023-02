Lazio-Atalanta, Immobile: "Siamo arrabbiati con noi stessi, vogliamo la vittoria"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Nel preparartita della delicata sfida contro l'Atalanta ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel l'attaccante della Lazio Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste ha fatto il punto sulla condizione della squadra in vista del confronto diretto per la Champions League contro gli uomini di Gasperini: “Stasera scenderà in campo una Lazio vogliosa e affamata per ottenere il risultato. Le ultime prestazioni sono state buone, ma i risultati che sono arrivati non sono stati ottimi. Siamo un po’ arrabbiati con noi stessi per questo. Sto lavorando per tornare al massimo, sto recuperando la forma che quest’anno mi è un po’ mancata a causa degli infortuni. Mi auguro di poter fare bene nella seconda parte di stagione. Sono molto contento e orgoglioso per quello che ho fatto. È iniziato tutto dal match contro l’Atalanta, un avversario difficile, contro cui è bello giocare e che regala sempre partite emozionanti da vincere”.

Ai microfoni di DAZN il capitano ha detto: "L'Atalanta gioca uomo contro uomo, ti mette continua pressione. Non è facile giocare con un uomo alle spalle che ti pressa, ma sappiamo come fargli male. Abbiamo studiato e vedremo come andrà a finire".



L'attaccante biancoceleste è poi intervenuto anche a Sky Sport: "Mi serviva allenarmi e giocare con continuità, questi stop quest'anno mi stanno martoriando. Oggi sicuramente starò meglio rispetto alle altre partite, sono riuscito a giocare con continuità i minuti concordati con il mister. Critiche? Quando perdi punti così facilmente in situazioni di vantaggio è normale che si facciano certi tipi di discorsi. Noi restiamo concentrati sull'obiettivo che è molto vicino, ci sono tante squadre che lottano ma noi non saremo da meno. La partita dell'andata come modello da seguire? Non credo, era tutt'altra Atalanta, oggi incontreremo squadra che gioca bene a calcio e che quando sta bene può mettere in difficoltà chiunque. Dovremo dare il massimo".