Lazio-Atletico Madrid, Immobile a Sky: "Dobbiamo godercela. Critiche? Forse i tifosi..."

È il giorno dell’esordio della Lazio in Champions League, tra poco inizierà la partita con l’Atletico Madrid. A poco meno di un’ora dal calcio d’inizio, ai microfoni di Sky Sport, Ciro Immobile ha raccontato le emozioni dei biancocelesti: “Diciamo che se siamo intelligenti utilizziamo la Champions per rialzarci da questo inizio non facile in campionato. Questa è la partita giusta, sono felice che sia in casa perché l’ultima volta in Champions era senza tifosi. È il momento di godersela tutta, è stato un lavoro di due anni quello per arrivare qui. Sarà una bella partita contro una grande squadra. Dobbiamo essere più aggressivi, sono d’accordo col mister. Metterci quella cattiveria in più in area di rigore nostra e loro.Critiche? Quando raggiungi un certo livello è normale, i tifosi probabilmente sono stati abituati molto bene e si aspettano sempre tanto. C'è tutto il tempo per rimediare a questo inizio non facile. Io vado sempre avanti a testa alta"

