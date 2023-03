Lazio - AZ Alkmaar, Tare: "Vice Immobile? A fine anno faremo delle scelte, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al via gli ottavi di finale di Conference League, tra pochi minuti andrà in scena Lazio – AZ Alkmaar allo Stadio Olimpico. A presentare la partita è stato il ds Igli Tare ai microfoni di Sky Sport: “E’ cosi, è una competizione internazionale, rappresentiamo l’Italia e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. Abbiamo grande rispetto, ma temere è la parola sbagliata, basta vedere due mesi fa in amichevole contro l’Atalanta, è una squadra che ha grande qualità in avanti. Odgaard, Pavlidis sono giocatori che in qualsiasi momento possono metterti in difficoltà. Bisogna portare grande rispetto, noi dobbiamo cercare di fare un grande risultato per ipotecare la partita in Olanda. Vice Immobile? Quando a inizio stagione abbiamo fatto insieme all’allenatore dei ragionamenti, abbiamo detto di portare un giocatore giovane come Cancellieri e di farlo crescere anche in questo ruolo perché ha delle caratteristiche. Adesso piano piano può essere una scelta da prendere in considerazione ma sapevamo che Felipe Anderson l’avesse fatto nella stagione scorsa, come anche quest’anno contro l’Atalanta e contro la Roma. Non penso che sia un problema, è un problema che Ciro abbia spesso questi infortuni che in passato non ha mai avuto, il problema della caviglia non è ancora al meglio e questo non lo fa star tranquillo. Prima della partita di Napoli ha preso delle medicine per sopportare il dolore, non è un infortunio molto grave, penso che nel giro 2-3 settimane sarà a disposizione. Numero 9? Adesso dobbiamo finire questa stagione, la rosa è più che sufficiente per finirla e di fare molto bene, si creano anche certi alibi, non è un alibi, è una scelta condivisa sia all’inizio che nel mercato di gennaio dando fiducia a questo, giocando falso nueve Felipe Anderson, con queste caratteristiche che ha questa squadra, può mettere in difficoltà chiunque. A fine anno sarà tempo per fare analisi e scelte giuste”.