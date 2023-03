Lazio - AZ, Felipe Anderson: "Scontenti del risultato, non ci arrendiamo". E su Immobile...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post-partita di Lazio - AZ Alkmaar. Di seguito le dichiarazioni del brasiliano: "Sì sicuramente, per le occasioni, per come siamo andati subito in vantaggio è un risultato che non ci piace per niente, soprattutto dopo tutte le occasionia avute nel secondo tempo. Potevamo andare in vantaggio di nuovo, pareggiare. Ci dispiace tantissimo. Continueremo a lavorare sapendo che loro sono una squadra forte ma noi non c'arrendiamo. Vice-Immobile? Siamo tutti pronti per aiutare la squadra. A me piace giocare lì, ci dispiace per Ciro, lo aspettiamo, speriamo rientri il prima possibile. Fin quando non ci sarà, siamo a disposizione. Ho visto che quando l'aveva presa, non era molto sicuro. Per questo c'ho creduto un po' però la palla è rimasta un po' alta per il sinistro".

Felipe Anderson è intervenuto anche a Sky Sport: “Oggi secondo me era difficile, la palla rimbalzava male e veloce, abbiamo provato, quel che dobbiamo fare è mantenere alta la tensione. Dobbiamo gestirci meglio, siamo andati in vantaggio, abbiamo messo dentro tanti errori individuali, ho sbagliato occasioni dove potevamo ritrovare il vantaggio. Non abbiamo mai smesso di giocare e abbiamo creato tanto. Sapevamo che sarebbe stato difficile, hanno giocatori che giocano bene anche tecnicamente, siamo entrati con un buon approccio, abbiamo pagato i nostri errori. Dobbiamo essere più cattivi quando ci capitano le occasioni. Gol? Quando tutto va bene e la squadra vince sono sempre contento, oggi non lo sono perché sono capitate tra i miei piedi le occasioni, oggi non è una giornata felice”.

TORNA ALLA HOMEPAGE