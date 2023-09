Lazio, ballottaggi a centrocampo: per Sarri sarà un bene

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il mercato estivo, seppur con un po' di ritardo, ha regalato a Sarri tante alternative importanti allungando la rosa a sua disposizione. Lo abbiamo visto già al Maradona, come attingere dalla panchina adesso può essere un'arma vincente. L'ingresso di Guendouzi ha dato nuova linfa alla squadra sostituendo Kamada, anche lui autore di un'ottima gara. Al rientro dopo la sosta nazionali è previsto l'inizio del ballottaggio tra i due che potrebbe durare tutta la stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport, per la Lazio sarà assolutamente un bene e non un problema. Poter contare su due centrocampisti così forti e così diversi tra loro è un vantaggio importante per il Comandante che potrà scegliere anche in base al tipo di partita o di avversario. Il giapponese si è detto contento della scelta e del nuovo tecnico. Si sta calando sempre di più nella parte. Sarri ha elogiato lui e l'impatto del francese ex Marsiglia. Sono due ragazzi che daranno tanto a questa Lazio. Sulla linea mediana potrebbe aprirsi presto anche un altro ballottaggio. Quello tra Rovella e Cataldi davanti alla difesa.