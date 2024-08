Lazio, Baroni a Dazn: "Contento della prestazione. Sulla classifica..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio di Baroni parte bene, batte il Venezia e regala il primo sorriso ai suoi tifosi. Ai microfoni di Dazn il tecnico biancoceleste ha commentato il successo: "Come inizio non ci siamo fatti mancare niente, però va bene. Ringrazio la squadra per l'impegno profuso per tutta la gara, avevo chiesto grande partecipazione e atteggiamento e queste cose le ho viste oltre a grande disponibilità. Un grazie anche al pubblico per l'accoglienza alla squadra. C'è da lavorare però sono partite non facili poi specialmente quando partono così e ripeto, c'è da migliorare nel velocizzare la manovra, però ho visto cose interessanti e principalmente mi serviva questo atteggiamento".

Sulla prestazione della squadra: "Dobbiamo essere aggressivi e cercare di comandare il gioco, la squadra l'ha fatto. A volte dobbiamo trovare il ricevitore nelle zone giuste, qualche volta non siamo andati in verticale, la squadra ha la tendenza ancora di rimanere nella zona chiusa, però lo fa bene. Io oggi sono contento della prestazione, c'è tanto lavoro da fare ma questa squadra ha margini di miglioramento secondo me importanti".

Su Castellanos: "Noi abbiamo cambiato molto e l'importante è la fiducia che dobbiamo dare ai ragazzi. I giocatori solo quando gli consegni la piena fiducia poi possono rispondere sul campo. Castellanos l'anno scorso aveva a fianco un signor attaccante che ha fatto la storia qua e quindi non aveva lo spazio. Quest'anno se l'è conquistato anche nel lavoro che ha fatto in ritiro in queste cinque settimane. Anche lui deve crescere, deve essere più cattivo, ma questo deve farlo tutta la squadra per arrivare con più convinzione e determinazione dentro l'area e attaccare la porta con più cattiveria".

Sulle richieste alla squadra: "Le prime partite nessuna squadra è al top, noi abbiamo carichi di lavoro importanti nelle gambe, però la testa ti guida. Sia quando sei in difficoltà, sia quando ti sei portato il risultato dalla tua parte, se hai l'atteggiamento giusto, questo non deve cambiare. Tra il primo e il secondo tempo ho chiesto questo alla squadra, di essere aggressivi perché questo è il calcio che noi cerchiamo".

L'emozione del tecnico: "Quando parlo di emozione parlo del senso di squadra. Quando i nostri tifosi vedono una squadra che si dona, che si spende, che si aiuta, che ha coraggio, allora questo è il salto che una squadra deve fare e quindi c'è stata emozione. Poi questo è uno stadio meraviglioso...".

La classifica sorride: "Queste partite sono fondamentali, ma ancora le squadre sono in costruzione. C'è chi è arrivato più tardi, anche noi abbiamo situazioni di ragazzi che sono appena arrivati. Era importante però centrare la prestazione dal punto di vista dell'atteggiamento e la squadra l'ha fatto. La classifica? Va guardata in fondo, non ora".