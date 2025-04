Lazio, Baroni a LSC: "Mandas si è meritato la partita. Per Taty ci sarà spazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Bodo/Glimt - Lazio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel per dire la sua su questa delicatissima gara d'andata dei quarti d'Europa League:

"Come detto in precedenza, siamo arrivati qui prima, abbiamo visto il vento, il freddo, ma dobbiamo spazzare via tutto, dobbiamo ritrovare la prestazione la voglia, la concentrazione, l'attenzione. Servirà grande concentrazione, sono sicuro che la squadra non sbaglierà.

Mandas si è meritato la partita, ha giocato in Coppa già e si è sempre messo a disposizione della squadra. Ora in questo momento della stagione sono tutti titolari e credo che lui si meriti questa partita per questo atteggiamento e per il percorso.

Taty sta ben, cercherò di gestirlo, sono tanti giorni che è fuori e quindi ho parlato con lui, è carico e oggi ci sarà spazio per lui".