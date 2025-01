Lazio, Baroni a Sky: "Gara delicata ma abbiamo la nostra identità e la metteremo in campo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A poco meno di un'ora dal fischio d'inizio della sfida dell'Olimpico contro la Real Sociedad l'allenatore della Lazio Marco Baroni ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è una partita importante ma non solo per l’avversario, oggi occorrerà una grande prestazione, servirà la migliore Lazio. La squadra deve andare in campo con umiltà e compattezza, mantenere le distanze adeguate perché l’avversario ha tanta qualità e quindi occorrerà fare una partita di grande solidità".

"Lazio meno vera nelle scorse settimane? No, la Lazio ha la sua identità è chiaro che abbiamo fatto i conti con assenze importati, come oggi del resto. Questo ci ha portato a passare delle settimane in cui ci siamo allenati in pochi ma nei momenti di difficoltà la squadra mostrato un volto che mi è piaciuto, quello di una squadra che non ha mai mollato. Ci sarà utile per il nostro percorso ma testa alla gara di oggi che è delicata e importante".

REAL SOCIEDAD - "Squadra che ha molto palleggio, ha in Zubimendi un giocatore che dobbiamo cercare di arginare, degli interni molto bravi nella penetrazione, è una squadra che fa un bel calcio ma anche una squadra solida e lo dice il fatto che è la seconda miglior difesa nei cinque top campionati. Per questo oggi dovremo essere bravi a proporre il nostro calcio e cercare di trovare la mobilità tra le linee soprattutto ai lati del vertice loro".