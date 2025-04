Lazio, Baroni a Sky: "Neve e campo? Spazziamo tutto, il derby è figlio di questa partita"

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto pronto per Bodo/Glimt - Lazio. A breve andranno in scena in Norvegia i quarti di finale di Europa League. A pochi passi dal match, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico Baroni: “Quello che ho detto alla squadra siamo arrivati primi, c’era vento, freddo il sintetico la neve bisogna spazzare tutto e ritrovarsi nella partita che deve essere di grande mentalità. Parlo di pallone su pallone, non c’è una palla che non sia importante, devi alzare la concentrazione e la squadra si deve trovare là dentro.

Gestione? La prossima è figlia di questa e dobbiamo pensare a questa per queste variabili e difficoltà che troveremo. La testa deve essere qui dentro e non altrove, i ragazzi lo sanno.

La mentalità e la forza te le danno il lavoro e i risultati, ma quando non arriva il punteggio che speri non bisogna perdere la fiducia in se stessi e nel compagno. La squadra non l’ha mai fatto anche se non gliel’ho mai permesso. Il gruppo ha testa nel lavoro”.