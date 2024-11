Lazio, Baroni e un calciatore in conferenza: segui la diretta su Lalaziosiamonoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince e convince nel Monday night dell’Olimpico per 2-1. Prima Dia porta in vantaggio i suoi, poi Luvumbo per il Cagliari raggiunto da Zaccagni dagli undici metri. Così, la Lazio continua la sua scia di imbattibilità in casa nelle ultime undici partite, piazzandosi al terzo posto insieme all’Atalanta e la Fiorentina. Al termine del match Marco Baroni in conferenza stampa: