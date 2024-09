Lazio, Baroni: "Il Verona è pericoloso, noi lavoriamo per migliorare"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radio Serie A ha parlato il tecnico della Lazio Marco Baroni, che si era già espresso sulle potenzialità di Nuno Tavares dopo il grande esordio contro il Milan. Di seguito le sue parole sulla nuova rosa e sui prossimi impegni dei biancocelesti: "Incontri con gli arbitri? Ci aiutano, ci servono per capire alcune dinamiche e comprendere: è una crescita rivolta allo spettacolo e ai tifosi. Sconfitta contro l'Udinese? Abbiamo cambiato molto, aggiungendo giocatori giovani e interessanti. Stiamo lavorando e crescendo, ho trovato un gruppo di lavoro partecipe: questo ha accelerato alcuni meccanismi sia di inserimento dei nuovi sia di lavoro. Si lavora per migliorare, adesso c’è stata la sosta, abbiamo avuto tanti ragazzi impegnati con le nazionali: non vedo l’ora di riprendere e preparare le nuove gare".

"Si parte dal collettivo: abbiamo lavorato in questa direzione. Se c’è prestazione individuale e di squadra con un collettivo che si spende ti aiuta a sopperire qualcosa che non funziona ancora al meglio. Credo che non debba mai mancare questo aspetto: avere una partecipazione attiva, di compattezza e unione, che è fondamentale. Sono in una piazza importante, con storia e tifosi meravigliosi. Stiamo lavorando verso questa direzione con la squadra: capiamo tutti il grande impegno e la grande opportunità. Siamo concentrati sul lavoro".

"Il Verona è in grande condizione fisica, è una squadra che conosco bene. È pericolosa, dovremo essere bravi: la testa è rivolta a questa partita. Non vedo l’ora di rivedere i ragazzi che sono andati con le loro Nazionali, sarà una partita difficile e dovremo affrontarla al meglio".