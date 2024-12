Lazio, Baroni punta in alto: obiettivo 40 punti al giro di boa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara al giro di boa con un traguardo ben in vista da raggiungere. Dopo la vittoria di Lecce la squadra di mister Baroni è attesa da due big match: quello di sabato contro l'Atalanta e il derby contro la Roma in programma il 5 gennaio. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l'obiettivo è quello di raggiungere quota 40 punti per essere la seconda migliore Lazio di sempre al giro di boa del campionato.

Solo la Lazio di Inzaghi, in precedenza, è riuscita in questo intento chiudendo il girone d'andata a a 43 punti nella stagione 2019/2020 e a 40 quella del 2017/2018. Insomma un obiettivo alla portata anche se per nulla semplice visto il tenore delle partite da disputare. Certo concludere il girone d'andata con questa mole di punti aiuterebbe anche dal punto di vista mentale i biancocelesti in ottica Champions League, obiettivo che la squadra di Baroni vuole raggiungere. Le precedenti Lazio che hanno girato a 40 punti, ma anche a 37 o 38 hanno infatti sempre conquistato la qualificazione fatta eccezione per la squadra di Petkovic nel 2012/2013 che dopo un ottimo girone d'andata crollò nel ritorno.