Lazio-Bayern, atmosfera speciale all'Olimpico: 55mila spettatori e tanti ex

RASSEGNA STAMPA - Il grande giorno è arrivato. Lo Stadio Olimpico si prepara alla super sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. Sarà una serata indimenticabile tra giochi di luce, spettacoli pre partita e la magia della massima competizione europea. Sono attesi 55mila spettatori sugli spalti, dopo che la società biancoceleste ieri ha aggiunto altri 1.500 biglietti in Cruva Maestrelli.

La Curva Nord, scontato il turno di squalifica in campionato con il Napoli, sta preparando una speciale scenografia, come spesso accade nelle sfide di cartello. Nel settore ospiti, invece, ci saranno circa 3.500 tifosi tedeschi. Per il pre partita, il club ha preparato un dj set (tra Monte Mario e Curva Nord), lo spettacolo del violinista Andrea Casta con un medley di canzoni (prima dell'annuncio delle formazioni) e l'esibizione live di Mattia Briga con il brano "My Way" dopo il volo di Olympia. Il tutto accompagnato da un gioco di luci che coinvolgerà anche la Tribuna Tevere.

L'appuntamento è dei più importanti e speciali. Per questo non possono mancare i grandi ex sugli spalti a sostenere la Lazio: in Monte Mario ci saranno Favalli, Mauri e Cesar. Immancabile anche Stefan Radu, recordman di presenze che ogni probabilità vivrà la gara direttamente in Curva Nord, nel cuore del tifo biancoceleste. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sarà una notte meravigliosa e senza precedenti a prescindere dal risultato.