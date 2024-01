Lazio - Bayern Monaco, i tifosi rispondono presente: il dato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Campionato e Champions League: i prossimi impegni imminenti della Lazio di Maurizio Sarri. Se da un lato la squadra di Maurizio Sarri è prossima a sfidare l'Atalanta, lo sguardo è proiettato anche in futuro, visto che ad attenderla ci sarà il Bayern Monaco, decimato da infortuni. Il prossimo 14 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, prenderanno il via gli ottavi di finale per i biancocelesti, a partire dalle 21.00.

Ieri pomeriggio, lunedì 29 gennaio, alle 16 è partita la vendita dei tagliandi per Lazio-Bayern sia per la prelazione che per quella libera. Come riporta il Corriere dello Sport, attualmente, sono stati staccati 16mila biglietti. Fino alle ore 24 di venerdì 2 febbraio gli abbonati di campionato avranno la prelazione sul proprio posto. La corsa è iniziata, l'Olimpico è pronto a regalare un quadro contemporaneo e di puro spettacolo per la bellezza della comeptizione più prestigiosa del panorama europeo.