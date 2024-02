Lazio-Bayern Monaco, l'amore dei tifosi non si ferma: il dato sui tagliandi venduti

Cresce l'attesa in vista della sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco in programma mercoledì 14 febbraio allo stadio Olimpico. Una gara di spessore, contro un avversario di assoluto livello, che vedrà una cornice di pubblico stupenda. Come reso noto dalla società è stata superata quota 50.000 spettatori con la Curva Nord e la Curva Maestrelli soldout.

"Superata quota 50 mila spettatori per Lazio-Bayern Monaco di mercoledì 14 febbraio. Curva Nord e Maestrelli Sold Out, Distinti Nord in esaurimento", questa la nota del club. I tifosi rispondono presente, ancora una volta, pronti a sostenere la squadra in una serata magica.