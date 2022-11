Lazio, bentornati a Formello: Sarri ritrova il gruppo per 48 ore di test

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vacanze finite si torna a Formello. Da oggi nel quartier generale della Lazio scatta la due giorni di visite mediche in vista del ritorno del gruppo dopo la pausa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei mister Sarri oggi riabbraccerà la rosa, ad eccezione di Milinkovic e Vecino ancora impegnati in Qatar. I calciatori arriveranno al centro sportivo tra le 10 e le 19 e dovranno effettuare il test isometrico e quello di Mognoni (per valutare la soglia anaerobica). Anche la giornata di domani sarà dedicata alla valutazione della forma fisica mentre venerdì inizierà ufficialmente la preparazione invernale.

Le buone notizie arrivano sicuramente dall'infermeria: lo stop permetterà infatti ai giocatori di recuperare al meglio dopo un inizio di stagione difficile. Immobile ma anche Lazzari, Zaccagni e Patric.

Intanto mister Sarri insieme allo staff della Lazio studia i carichi di lavoro a cui sottoporre i calciatori: si inizierà in maniera graduale per poi aumentare con il passare del tempo. Ancora in forse il ritiro in Turchia, a Belek, i contatti proseguono anche s eil tempo stringe. L'alternativa sarà rimanere a Formello.