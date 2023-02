Lazio, Bianchessi riflette e medita l'addio: i motivi della possibile rottura

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

Enrico Lotito e Angelo Fabiani hanno preso in mano le redini della Primavera e nelle ultime settimane i risultati hanno cominciato a dar ragione al duo voluto dal presidente per guidare la rinascita delle giovani aquile. La formazione di Sanderra ha cominciato a volare e ora guida la classifica del proprio girone con l’obiettivo di centrare la promozione diretta dopo due anni di purgatorio. Il resto del settore giovanile è ancora nelle mani di Mauro Bianchessi. Il manager lombardo era arrivato a Formello nel 2017, con il compito di ristrutturare e dare nuova linfa a un settore giovanile in difficoltà, incapace di produrre talenti che, a parte rare eccezioni (vedi Cataldi), non fossero presi dall’estero (Keita, Onazi, Strakosha su tutti).

LAVORO - Bianchessi in questi cinque anni ha lavorato con costanza, abnegazione, cosciente che per rifare da cima a fondo un settore giovanile occorrono tempo e soprattutto investimenti che non sempre sono stati pari alle rivali. Si pensi che la Roma investe circa 10 milioni di euro per il settore giovanile, mentre Bianchessi ha dovuto fare con meno come ricordava in un’intervista di settembre a Tuttomercatoweb: “Di strada ne è stata fatta tanta sia a livello tecnico che organizzativo che strutturale. Quest’anno è il completamento di 6 anni di lavoro alla Lazio, partendo dalla costruzione manageriale di un settore giovanile moderno, efficiente e solido ma spendendo solo 2.5 milioni per tutto quanto”.

DIFFICOLTÀ - Bianchessi aveva già annunciato l’intenzione di lasciare Formello a fine stagione, nonostante un contratto che lo legherebbe alla Lazio ancora per due anni. Il problema è principalmente personale, il dirigente ex Milan voleva riunirsi alla famiglia che vive a Bergamo. Ora però le strade la strada sua e della Lazio potrebbero separarsi anzitempo. Bianchessi sperava probabilmente di diventare responsabile dell’intero settore giovanile, sogno diventato impossibile con l’arrivo di Fabiani e soprattutto con le idee di Lotito di porre il figlio Enrico, in futuro, a capo dell’intera struttura giovanile biancoceleste.

DIMISSIONI - Fabiani e Lotito Jr. governano la Primavera, il loro inserimento ha probabilmente tarpato le ali a Bianchessi che oggi vive il suo peggior momento da quando è arrivato a Roma. Nonostante i rapporti con Fabiani siano buoni, l’ex Milan non si sente celebrato per quanto fatto in questi anni, soprattutto valorizzato a dovere. E così prende corpo l’ipotesi che Bianchessi possa rassegnare le dimissioni già prima della fine della stagione e lasciare la Lazio. Sullo sfondo sempre il Monza, soluzione possibile vista la grande amicizia con Galliani e la possibilità di lavorare vicino a casa. Bianchessi riflette, la sua storia laziale potrebbe finire prima del previsto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge​.​​​​​​