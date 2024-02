Lazio, bolgia biancoceleste tra Firenze e Monaco: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA- Dopo la vittoria a Torino contro i granata, la Lazio è pronta a sfidare la Fiorentina in una gara importante in ottica Champions. I ragazzi di Sarri stasera potranno contare sulla spinta del tifo biancoceleste giunto a Firenze in massa: saranno infatti 1878 i laziali presenti al Franchi. Per quanto riguarda Monaco di Baviera, al momento sono 3200 i tifosi capitolini che si sono assicurati un tagliando per la gara con il Bayern. Oggi alle 12:00, come riporta il Corriere dello Sport, tramite il circuito online Vivaticket saranno messi in vendita altri duecento bilglietti per i tifosi della Lazio che non non sono ancora riusciti ad acquistarli.