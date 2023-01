Lazio - Bologna, Felipe Anderson: "Non è facile sostituire Ciro. Le partite si decidono..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine di Lazio - Bologna, Felipe Anderson, che col suo gol ha regalato ai biancocelesti il pass per i quarti di finale ha commentato la così la prestazione della squadra ai microfoni di Mediaset: “Sono molto contento perché è un gol che aiuta molto la squadra dopo un avvio del nuovo anno difficile. Non abbiamo vinto le prime due partite che erano importanti. Devo solo ringraziare i miei compagni che mi fanno supporto. Non è facile sostituire il cannoniere dell’Italia, un giocatore che ha fatto tantissimi gol in Europa”.

"Gol replay del derby? Dobbiamo stare pronti perché a volte le partite si decidono con una palla. Dobbiamo approfittarne perché oggi le squadre sono preparate. Noi siamo solidi in difesa, non stiamo prendendo gol. Dobbiamo provare a marcarli bene, così poi possiamo esultare".