Lazio-Bologna, le pagelle dei quotidiani: Patric roccioso, Hysaj sprinta, Zaccagni ispirato

La Lazio supera di corto muso il Bologna e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus. Prova convincente dei ragazzi di Sarri molto bravi nel tenere in mano il pallino del gioco e a rischiare praticamente niente in difesa. Le pagelle dei principali quotidiani sportivi confermano l'ottima prestazione.

CORRIERE DELLO SPORT

LAZIO: Maximiano 6; Lazzari 6 (66' Marusic 6), Patric 6,5, Romagnoli 6 (66' Casale 6), Hysaj 6,5; Milinkovic 5,5 (80' Vecino sv), Cataldi 6 (90'+2' Marcos Antonio sv), Luis Alberto 6; Pedro 6,5 (80' Romero sv), Felipe Anderson 6,5, Zaccagni 7. All.: Sarri 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT

LAZIO: Maximiano 6; Lazzari 5,5 (66' Marusic 6), Patric 6,5, Romagnoli 6 (66' Casale 6), Hysaj 6,5; Milinkovic 5 (80' Vecino sv), Cataldi 6 (90'+2' Marcos Antonio sv), Luis Alberto 6,5; Pedro 7 (80' Romero sv), Felipe Anderson 7, Zaccagni 7. All.: Sarri 6,5.