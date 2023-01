Lazio - Bologna, Milinkovic: "Questa la mentalità giusta”. Poi il siparietto con Graziani…

La Lazio si qualifica ai quarti di finale battendo di misura il Bologna grazie alla rete di Felipe Anderson. Al termine della gara queste le parole di Milinkovic-Savic ai microfoni di Lazio Style Channel: “Siamo entrati bene in partita. Abbiamo visto quello che è successo nelle altre gare e questo e ci ha dato una mano, ci ha dato la mentalità giusta per entrare in campo bene e far vedere che oggi volevamo vincere e andare avanti. Mi spiace non fare gol da un po’, quando segno è sempre bello e mi da motivazione in più ma dico sempre che non importa chi fa gol, è importate vincere e andare avanti. Oggi ho sbagliato un’occasione che doveva essere gol. Dobbiamo andare avanti con questa mentalità, sono due vittorie di fila, ora martedì proviamo a portare a casa la terza. La gara con il Sassuolo è stata faticosa, loro tengono bene la palla e quindi sei sempre in movimento. Abbiamo recuperato bene e oggi abbiamo fatto una grande partita. Omaggio a Mihajlovic? Eravamo nel tunnel e non abbiamo visto ma vedrò dopo quello che è successo, io conoscevo Sinisa molto bene. Siamo tutti dispiaciuti ma andiamo avanti e mando un pensiero alla famiglia. In quel Lazio - Belogna Miha mi disse: "Fermati!” perché eravamo 3-3 e a loro serviva un punto, noi eravamo dispiaciuti e loro contenti. Milan? E' in crisi ma anche noi all’inizio dell’anno lo eravamo, non credo che sarà una partita facile".

Il Sergente ha parlato anche ai microfoni di Mediaset: "Siamo contenti di aver vinto, andiamo avanti. Sicuro è importante non aver subito gol per due partite di fila. Questo ci aiuta, aiuta i difensori, i portieri. Dopo due partite brutte a inizio anno, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo rimanere così con questa mentalità".

Ti senti trascinatore?

“No, solo sono uno degli undici che giocano poi siamo tutto insieme al campo”.

Poi il siparietto con Ciccio Graziani

Graziani: “Hai fatto un gesto tecnico importante sul cross di Zaccagni. Ti sei elevato tanto ma dovevi dargli più forza a quella palla. Poi hai dato un calcio al palo e hai rischiato di romperti la caviglia. Devi stare più attento, qualcuno si è fatto male veramente così…”.

Milinkovic: “In quel momento non pensi tanto perché sei dispiaciuto che hai sbagliato un’occasione che per forza doveva essere gol. La prossima volta provo a fare meglio. Così non do il calcio al palo”.

Graziani: “Devi essere più cattivo in quella situazione…”.

Milinkovic: “Lo so lo so, grazie”.