Lazio – Bologna, nel segno di Mihajlovic: il messaggio della Nord - FOTO&VIDEO

Al via gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Bologna. Le due compagini hanno a pochi passi da loro il pass per accedere ai quarti e per questo, allo Stadio Olimpico di Roma c’è grande attesa del verdetto finale. Non solo però obiettivi calcistici perché Lazio e Bologna si sono unite in una commovente iniziativa nel segno di Sinisa Mihajlovic, grande ex calciatore biancoceleste e allenatore rossoblù. Per l’occasione, la Lazio ha deciso di ricordare il Guerriero con un gesto concreto a sostengo dell’impegno pluriennale con ADMO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo. Così, insieme al Bologna, il club biancoceleste ha deciso di mettere all’asta le maglie indossate da entrambe le squadre di cui il ricavato verrà devoluto all’associazione. Non solo, perché a breve aprirà una sede a Roma che sarà intitolata al grande Sinisa. Le emozioni non finiscono qui, perché anche quest’oggi è stata allestita in Curva Maestrelli una gigantografia con una delle immagini più iconiche dello storico combattente biancoceleste: anima mista di coraggio e grande umanità. A tal proposito, Lazio e Bologna si legano tra di loro in un lungo abbraccio perpetuo davanti agli occhi della famiglia di Mihajlovic, presente sugli spalti in lacrime per assistere al grande match. “Sinisa: padre marito e uomo vero, il tuo esempio vivrà per sempre”, grida lo striscione della Curva Nord. In rappresentanza Claudio Lotito e Di Vaio con le maglie della Lazio e del Bologna, autografate da entrambe le squadre. Un immenso saluto, cori, striscioni e bandiere. L’Olimpico si stringe nel dolore e Sinisa è lassù che guarda con il suo solito sorriso, quanto di bello ha lasciato in questo mondo.

CLICCA QUI PER ARIANNA MIHAJLOVIC SOTTO LA CURVA NORD