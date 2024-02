Lazio - Bologna, oggi la decisione del giudice sportivo: Fabiani nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Continua a tenere banco la polemica che si è generata attorno a Lazio - Bologna. Dopo il ko contro la squadra di Thiago Motta, il direttore sportivo Fabiani ha scelto di non far parlare la squadra alla stampa per evitare che tutti i tesserati andassero contro l'arbitro, dopo gli errori nella gestione della gara. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi pomeriggio sono attesi i provvedimenti del giudice sportivo. A contare, il referto stilato all’Olimpico dall’arbitro Fabio Maresca e il parere dei rappresentanti della Procura in merito al confronto nel sottopassaggio durante l’intervallo di Lazio - Bologna.

I dirigenti della Lazio sarebbero già stati avvisati in merito a delle lunghe squalifiche: il primo è Fabiani, sceso in campo dalla tribuna Monte Mario alla fine del primo tempo. Poiché il suo nome non era in distinta, sarà sanzionato per regolamento e a lui si aggiunge Alberto Bianchi, club manager della prima squadra, che avrebbe protestato con toni alti nei confronti dell’arbitro. Per squadra e Maurizio Sarri non dovrebbero esserci sanzioni. Si attende però la decisione del giudice sportivo, rimandata nel corso della giornata di oggi.