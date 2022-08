Lazio-Bologna, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sarà Luca Massimi, della sezione di Termoli ad arbitrare la partita Lazio-Bologna, valida la prima giornata di Serie A e in programma Domenica 14 Agosto alle 18.30, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var da Ghersini. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Lazio-Bologna - Domenica 14/08 - h. 20.45

Arbitro: Massimi

Assistenti: De Meo-Scarpa

Quarto Uomo: Pezzuto

VAR: Ghersini

A.VAR: Lo Cicero

I PRECEDENTI CON LA LAZIO - Massimi ha diretto la Lazio in due occasioni, con uno score di una vittoria e un pareggio. Il primo precedente risale al 29 Luglio del 2020, quando la Lazio si impose per 2-0 sul Brescia grazie ai gol di Immobile e Correa. Il secondo incrocio, invece, è avvenuto nella scorsa stagione, più precisamente il 20 Febbraio 2022 nel pareggio tra Udinese e Lazio per 1-1 in cui è stata decisiva la rete di Felipe Anderson per evitare la sconfitta.

Pubblicato il 10/08