Lazio, Bonanni: "Milinovic e Berardi hanno il destino in comune. Pellegrini..." - VIDEO

Romagnoli, Pellegrini, Pedro...non sono stati gli unici a vestire entrambe le maglie della Capitale nella storia di uno dei derby più sentiti nel mondo del calcio. A loro, infatti, si aggiunge anche Massimo Bonanni, centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso, passato a gennaio del 2006 nella squadra del suo cuore, la Lazio. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Bonanni ha raccontato la sua esperienza capitolina, per poi spostare l'attenzione sul momento attuale della Lazio.

"Quella della Lazio è stata una stagione al di sopra di ogni aspettativa. L'anno scorso si parlava di un miglioramento del quinto posto per arrivare in Champions ed era un traguardo raggiungibile, ma non senza difficoltà. La squadra, invece ha dimostrato di saperci fare veramente bene. Ha fatto un campionato importantissimo, peccato per l'eliminazione in Conference. Il prossimo anno deve assolutamente rinforzarsi, almeno per mantenere la qualificazione in Champions. Dovranno essere bravi ad alzare ancora l'asticella, essere pronti ad affrontare una stagione in cui tutti sanno che la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda. A bocce ferme, partirà sotto al Napoli. Negli undici, con Milinkovic, è una squadra molto forte, indipendentemente dagli acquisti. Serviranno due-tre campionati così per fare un salto più importante".

Lazio, Bonanni: "Milinkovic unico in Italia. Pellegrini? Non credo che debba restare!"

MILINKOVIC - "Sono convinto che nessuno può sostituire Milinkovic per qualità tecniche e fisiche. In Europa come lui ce ne sono pochissimi. Zielinski è un giocatore molto forte, complementare alle idee di Sarri, ma non basterebbe per rinforzarsi. E' troppo forte e importante, sarebbe titolare in ogni centrocampo europeo. Perderlo a zero? Io un all-in lo proverei a fare. Non darlo via e prendere giocatori come Torreira o Berardi permetterebbe di avere una squadra importante. Mi piacerebbe, a livello affettivo, che rimanesse almeno fino alla scadenza, ma la vedo oggettivamente difficile. Perché non arrivano offerte importanti? Non penso ci sia mai stata la sua volontà di partire. Se lui è voluto restare così tanti anni alla Lazio è solo perché lo ha voluto lui stesso. Oggi credo abbia una maturità tale da poter provare ad affrontare una sfida più importante, va via solo per questo. Alla sua volontà si aggiunge la Lazio che ha sempre chiesto una cifra molto alta, non semplice da spendere per nessuno. Sono convinto che sia fortissimo, unico in Italia".

LUIS ALBERTO - "Se dovesse partire Milinkovic, perdere anche Luis Alberto significherebbe smontare due/terzi di un centrocampo tra i più forti in Italia. A livello qualitativo offre tantissimo, da quando si è capito con Sarri è diventato per la Lazio un giocatore importante come Milinkovic. Hanno trovato il giusto equilibrio. Bisogna anche dire, però, che il Napoli lo scorso anno ha rinunciato a calciatori per rifondare e alla fine hanno avuto ragione, un po' per bravura, un po' per fortuna. Dovremmo fidarci della società che, se li perderà tutti e due, saprà come muoversi".

PELLEGRINI - "Sarri non ama molto avere due giocatori che spingono allo stesso modo, ne vuole uno che da copertura. Per me Lazzari a destra è importante, crea superiorità numerica dal basso e tecnicamente è valido. Pellegrini è un giocatore che, per chi lo vede al di fuori, non ha dimostrato. Se Sarri lo vorrà confermare è per quello che ha visto in allenamento. Lui è arrivato a fine mercato ed è un peccato abbia trovato poco spazio, i giocatori hanno bisogno di giocare. Parliamo di un laziale, ma anche di un professionista e non giocare il prossimo anno per lui può essere un problema, come anche per la società riscattarlo a quelle cifre".

Calciomercato Lazio | Bonanni. "Berardi completerebbe l'attacco. Problema tattico? Non penso!"

RITARDO SUL MERCATO? - "Il mercato inizia il 1 luglio. Anche l'anno scorso la Lazio è arrivato in ritiro senza due portieri, poi alla fine sono arrivati Maximiano e Provedel. Ho fiducia nella società, parliamo di una dirigenza che negli ultimi anni ha vinto tanto e il presidente ha sempre provato ad allestire delle squadre pronte. Ogni allenatore in ritiro vuole una squadra al completo, ma non è semplice. Sono convinto che prima della partenza due colpi arriveranno".

BERARDI - "Secondo me è un giocatore dalle qualità altissime. Come Milinkovic ha scelto di restare sempre al Sassuolo, restando un giocatore importante nella sua dimensione, piuttosto che giocare in palcoscenici più importanti. Lui sembra abbia deciso di lanciarsi in Champions, significa che mentalmente è pronto per un percorso come quello che gli può offrire la Lazio. Parliamo anche di un giocatore che offre una soluzione davanti diversa. Con l'arrivo di Berardi il vice Immobile non è più una priorità, Sarri potrebbe mettere Felipe Anderson attaccante e far girare intorno Pedro, lo stesso Berardi e Zaccagni. Questo discorso vale soprattutto se dovesse partire Milinkovic: la Lazio potrebbe risparmiare sull'attaccante, prendendo tre centrocampisti.

Berardi nel gioco di Sarri? Giocare a piede invertito ti limita, quello è vero, ma non credo che possa essere un problema per la Lazio. A dare la profondità sarebbe Immobile, con vicino due esterni di gamba. Sicuramente per i mancini non è semplice usare il destro, tendono sempre ad andare sul piede preferito, al contrario dei destri, come Zaccagni, che vanno anche sul piede debole. I mancini, però, hanno molto più talento e sono più belli da vedere".

Lazio, Bonanni su Sarri: "Sulla Juve aveva ragione. Lui ha bisogno di giocatori disponibili"

SARRI - "Quando ha detto che la Juventus era inallenabile io gli ho dato ragione. Non puoi chiedere a Ronaldo di fare quello che fa Immobile. Alla Juve serve un gestore, come nelle altre grandi squadre. Nonostante questo Sarri ha vinto sia nel Chelsea, sia nella Juventus, ha cambiato il suo modo di lavorare e di allenare. Penso che in questi due anni di Lazio ha dimostrato che il lavoro paga sempre e che lui possiede una grande maturità. Ora però arriva il difficile, confermarsi è complicato. Spero che riesca a prendere i giocatori giusti per le sue idee. La Lazio negli undici ha una squadra forte, poi nei cambi cala molto. Quest'anno la fase difensiva è stato a livello di squadra, completamente diversa rispetto allo scorso anno: i risultati gli hanno dato ragione. Lui ha fatto benissimo, al netto del fatto che ha avuto a disposizione comunque giocatori di qualità".

Bonanni: "Dalla Roma alla Lazio in sei mesi. Scelsi la 10 per Di Canio"

"La 10? Mio figlio mi prende in giro perché ogni tanto zoppico e fisicamente sono un po' andato e io gli dico 'guarda che stai parlando con il 10 della Lazio' e lui mi risponde 'pensa un po' com'era messa la Lazio' (ride, ndr). Quel periodo per me è stato molto emotivo. Nel giro di sei mesi sono passato dalla Roma alla Lazio. Ho fatto due anni di prestito alla Roma e c'era stata la forte possibilità che tornassi in giallorosso, dopo i 12 gol al Vicenza c'era Del Neri che mi rivoleva nella Capitale. Poi Del Neri, esonerato, è andato al Palermo e mi sono trasferito in Sicilia. A gennaio ho parlato con Sabatini e Delio Rossi per andare alla Lazio, Del Neri è stato esonerato anche dai rosanero e quindi mi si è aperto un portone e in due giorni mi sono trasferito. Dalla Lazio era appena andato via Cesar e Di Canio mi disse di prendere la 10 che era libera e un'occasione che non mi sarebbe mai ricapitata. All'inizio feci molto fatica, i compagni andavano molto più forte di me: loro si allenavano tutta la settimana e Delio Rossi li massacrava, io venivo da Palermo dove giocavamo ogni tre giorni e quindi non ero allo stesso livello loro".

