Lazio - Bonucci, il retroscena: il figlio Lorenzo è al summer camp biancoceleste

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una notizia molto particolare, anche in ottica mercato, arriva direttamente dal Lazio Summer Camp di Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Nel consueto campo estivo itinerante per i piccoli aquilotti che desiderano vivere qualche giorno di attività e divertimento all'insegna dei colori biancocelesti quest'anno c'è un bimbo d'eccezione: si tratta di Lorenzo, il figlio di Leonardo Bonucci. Il bambino è stato premiato poco fa dagli organizzatori poiché, come accade in ogni tappa del percorso, si è distinto particolarmente in ogni gioco e sport svolto insieme al resto del gruppo. Che sia un tassello in più da aggiungere al possibile arrivo dell'ex juventino alla Lazio? Come già anticipato dalla nostra redazione, Bonucci rientrerebbe in una doppia operazione di mercato che vede incluso anche Pellegrini, trattativa che potrebbe chiudersi già nel weekend.