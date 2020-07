Lazio - Brescia, probabili formazioni: torna Lazzari, Correa con Immobile

Il penultimo atto della stagione 2019-2020 va in scena allo Stadio Olimpico. La Lazio ospita il Brescia (già aritmeticamente retrocesso in Serie B) e punta il terzo posto. Una gara apparentemente inutile sulla carta, ma piena di opportunità di squadra e individuali. Ciro Immobile proverà a scalzare Lewandowski (sono a parità di gol) per la Scarpa d'Oro. Luis Alberto vorrà consolidarsi come re degli assist del campionato e la squadra tenterà il sorpasso su Inter e Atalanta. Inzaghi non cambierà molto nell'11 titolare: Lazzari si riprenderà la fascia destra (dopo il turno di squalifica) e in attacco il solito ballottaggio tra Caicedo e Correa per affiancare Re Ciro.

Serie A 2019/20 - 37ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - Mercoledì 29 luglio 2020, ore 19:30

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Armini, Bastos, Luiz Felipe, Cataldi, D. Anderson, A. Anderson, Falbo, Lukaku, Adekanye, Raul Moro. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Leiva, Lulic, Radu, Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Jony, Leiva.

BRESCIA (3-5-2): Andrenacci; Papetti, Mangraviti, Mateju; Sabelli, Zmrhal, Tonali, Spalek, Martella; Torregrossa, Ayè. A disp.: Joronen, Alfonso, Gastaldello, Cistana, Chancellor, Semprini, Bjarnason, Viviani, Ghezzi, Ndoj. All.: Lopez.

Indisponibili: Bisoli, Donnarumma, Skrabb.

Squalificati: Dessena.

Diffidati: Chancellor, Papetti.

SPECIALE LAZIO - BRESCIA - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme la 37ª giornata di Serie A. Durante i 90 minuti dell'incontro Lazio - Brescia sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 19:30 di mercoledì 29 luglio, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo mercoledì 29 luglio allora: appuntamento alle ore 19:30 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!