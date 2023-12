Lazio, c'è bisogno di Immobile: il dato sulle occasioni create e sprecate

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile vuole e deve tornare a fare gol. La Lazio ne ha bisogno e ne ha bisogno anche lui stesso. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la motivazione al bomber biancoceleste non manca e lo si è visto nella sfida contro l'Inter. Finora ha siglato solo 4 reti in Serie A e da agosto contro il Lecce non segna su azione. Quello di cui ci sarà bisogno contro l'Empoli sarà infatti un Ciro da Champions, lo stesso visto contro il Feyenoord e contro il Celtic, concentrato sul campo e su nient'altro che non sia il modo per tornare a fare gol. In ogni modalità possibile.

Occasioni perse - Eppure, se si guardano i numeri delle occasioni create dalla Lazio nella scorsa stagione e in questa i dati riportano cifre simili (1,42 e 1,37 a partita di media), ma come mai quest'anno le reti sono meno? Perché nello scorso anno, le chance che venivano create si trasformavano più facilmente in gol (+5,69). Nelle attuali 16 giornate la percentuale realizzativa è di appena 16 timbri (-6,01). Per questo c'è bisogno di Ciro Immobile, che in Serie A, contro l'Empoli ha già segnato 3 volte.