Lazio, c'è l'accordo per il rinnovo di Felipe Anderson: i dettagli del contratto

Il ritorno di Felipe Anderson in biancoceleste si è rivelato molto proficuo. L'ala brasiliana è diventata una pedina fidata di Maurizio Sarri che, nelle 69 partite che ha allenato, lo ha sempre schierato in campo. E' proprio l'essere un pupillo dell'allenatore, oltre al rendimento spesso di alto livello, che ha convinto la società ha rinnovare il suo contratto, precedentemente in scadenza nel 2024. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la Lazio e l'entourage del numero 7 hanno trovato in questi giorni l'accordo sul prolungamento fino al 2027. Nei prossimi giorni si lavorerà ai dettagli, ma la volontà di entrambi è quella di proseguire insieme ed ecco spiegato il perché della notevole accelerata della trattativa, nelle ore precedenti. L'accordo, che entrerà in vigore dalla prossima stagione, prevede un rinnovo di altri tre anni dell'attuale scadenza contrattuale e un importante ritocco dell'ingaggio. Felipe, che un anno e mezzo fa si è ridotto lo stipendio a 2 milioni di euro pur di tornare, andrà a guadagnare dal 2023/2024 ben 3 milioni di euro, bonus compresi. La Lazio, infatti, gli ha voluto riconoscere l'importanza nella rosa con un contratto da top player, ma ora starà a lui sul campo continuare a ripagare la fiducia per dimostrare di esserselo meritato.