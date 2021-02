Lazio - Cagliari, Milinkovic è un gigante: svetta sugli avversari e domina le statistiche

LAZIO CAGLIARI STATISTICHE - Sergej Milinkovic Savic sta vivendo un momento pazzesco. In questo 2021 sta prendendo per mano e trascinando i compagni. Da quanto il Sergente ha alzato l'asticella, tutta la squadra lo segue e, di conseguenza, arrivano i risultati. Il serbo anche ieri contro il Cagliari è stato tra i migliori in campo e non solo per l'assist aereo per la rete di Immobile. Il numero 21 ha fatto segnare delle statistiche impressionanti che sono state evidenziate da Lazio Page. Il centrocampista ha vinto 10 duelli aerei, questo è miglior dato individuale degli ultimi 3 anni. Per trovare un numero simile bisogna risalire a Sampdoria-Lazio del 2017/18, mentre per uno superiore a Lazio-Atalanta del 2016/17 (12, ndr). Inutile dire che entrambi i primati appartengono sempre a Sergej. Importanti anche gli altri numeri visto che il giocatore è stato il migliore per passaggi chiave (3), passaggi riusciti nella trequarti avversaria (17), anticipi (3), falli conquistati (2), km percorsi (12,247) e velocità media in km/h (8,1).

