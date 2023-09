Lazio | Campagna abbonamenti da record: il dato aggiornato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole i propri tifosi con sé, sia in campionato che in Champions League. Parte oggi la vendita della mini tessera per le partite casalinghe della competizione europea, ma non si ferma la campagna abbonamenti tradizionale per le gare di Serie A. Dopo la prima chiusura dovuta all'inizio del campionato, il club ha voluto dare una seconda occasione ai tifosi ritardatari dandogli la possibilità di occupare un posto all'Olimpico entro la sera del 13 settembre. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, le tessere attualmente staccate sono 29700. È record nell'era Lotito: superati i 28731 raggiunta nella stagione 2004/05. E c'è ancora tempo per migliorare ulteriormente questo dato.