Lazio, campagne abbonamenti al fotofinish: ecco i dati aggiornati

Ultime ore di campagna abbonamenti per la Lazio che questa sera chiuderà quella per la Champions League mentre domani quella per il campionato. Numeri più che positivi che elenchiamo di seguito. Per quello che riguarda la Champions, con la deadline fissata per oggi alle 23, i numeri parlano di 20200 tessere staccate. C'è ancora qualche ora per arrotondare il numero e poi domani scatterà la vendita dei biglietti per il match con l'Atletico Madrid in programma martedì 19 settembre alle 21. Per quello che riguarda il campionato, gli abbonamenti venduti sono saliti a 30090 che è il nuovo record dell'era Lotito. Il numero può ancora crescere perché ricordiamo che la vendita libera sui posti rimasti è ancora aperta fino alle ore 19:00 di mercoledì 13 settembre.

