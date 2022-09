Lazio, Cancellieri: "Domani sarà importante. Io come Mertens? Prima devo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria contro il Feyenoord è stata importante per iniziare al meglio il cammino europeo, ma ora la Lazio deve già concentrarsi verso un'altra sfida. Tra poco più di 24 ore, allo Stadio Olimpico di Roma, arriverà l'Hellas Verona di Cioffi e l'imperativo è quello di tornare a vincere anche in campionato. La sfida di domani per Matteo Cancellieri (come anche per Zaccagni e Casale) sarà l'occasione per fare un tuffo nel recente passato. Proprio il classe 2002 è intervenuto ai canali ufficiali del club per presentare la partita contro gli scaligeri, queste le sue parole riportate nel match program:

Arriva l’Hellas Verona, che gara sarà?

“Ci aspetta una stida importante perché dobbiamo ritrovare la vittoria in campionato. L’Hellas Verona è difficile da

affrontare, è una squadra insidiosa che gioca uomo contro uomo. Per me poi sarà speciale perché ho giocato li e

quindi è una partita che sentirò un po’ di più”,

Finora hai trovato spazio in tutte le partite: ti aspettavi da subito così tanta fiducia?

“Sinceramente no. Pensavo ci volesse più tempo, ma speravo anche che il mio momento arrivasse subito, per

dimostrare le mie qualità in campo. Sono contento di quello che sto ottenendo, spero di giocare sempre più minuti e

partite. Lavoro ogni giorno per questo”,

C’è un calciatore allenato da Sarri in passato al quale ti ispiri in campo?

“Alcune persone mi hanno fatto il nome di Mertens, per il suo cambio di ruolo. Per ispirarmi a qualcuno però devo

prima migliorare tanto e poi cercare un modello di riferimento. Alternarmi tra esterno e attaccante centrale mi dà

tanti stimoli perché imparare un nuovo ruolo può aiutarmi a trovare ancora più spazio in campo”

Nella rosa attuale c’è invece qualcuno che ti ha sorpreso vedendolo tutti i giorni?

”Milinkovic, Felipe Anderson e Immobile mi stupiscono sempre di più vedendoli in ogni allenamento. Per il resto

sono contento perché tutti mi aiutano e mi danno consigli importanti sotto ogni punto di vista"

Lo scorso anno con l’Hellas Verona il tuo primo gol in Serie A ed il debutto in Nazionale: qual è il ricordo più bello?

“A Verona ho tanti bei momenti e ricordi, è stata un'esperienza magnifica. Partendo dal mio percorso in

Primavera, arrivando primo gol in Serie A e al debutto in Nazionale, Soprattutto la rete ad Empoli fu una liberazione,

importante perché dopo tanti sacrifici non avevo trovato ancora i minuti che speravo”