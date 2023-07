Lazio, Cancellieri: "Mi trovo meglio come esterno. L'anno scorso..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della seduta mattutina di allenamento, è intervenuto, ai microfoni di Lazio Style Channel, Matteo Cancellieri. L'attaccante classe 2002 è arrivato pochi giorni fa in ritiro e si è messo al lavoro per mettersi in pari con i compagni:

"Sono contento di essere tornato, mi sento bene e sto integrando il lavoro che hanno fatto. Stiamo bene mentalmente e fisicamente. Le idee del mister devono entrarci in testa. Io mi sento nuovo rispetto ad altri che sono arrivati prima di me, sto cercando di capire quello che vuole da me, sia come esterno sia come punta. Sto cercando di fare l'attaccante in maniera corretta, alcuni movimenti non sono i miei naturali, mi sento e mi trovo meglio come esterno, ma sto cercando di imparare. Under-21? Abbiamo iniziato con una partita contro la Francia in cui ci ha detto male. Le partite dell'europeo sono sempre difficili. Io cerco sempre di migliorarmi. Lo scorso anno è stato complicato, mi aspettavo di riuscire a entrare subito nell'ambiente Lazio, ma mi sono trovato con alcuni difficoltà interne ed esterne che non ho saputo gestire, quest'anno sarà un'altra storia"