Lazio, capitolo abbonamenti e presentazione nuove maglie: i dettagli

Sarà una stagione dal sapore europeo per la Lazio che si prepara per la nuova stagione con qualche novità per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Come riporta la rassegna di Radiosei, sarà presentata durante la prossima settimana e non è ancora conosciuto lo slogan. L'obiettivo è quello di superare i 26.193 abbonati del campionato attuale, seppur con un leggero aumento dei prezzi. Saranno però disponibili più posti popolari, poichè sarà riaperta anche la vendita per una parte della Curva Maestrelli. Per quanto riguarda le nuove maglie, saranno presentate come di consueto durante il ritiro ad Auronzo di Cadore.