Lazio carestia del gol, Sarri torna alle origini: Felipe falso nueve?

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha un problema: non fa gol. I biancocelesti sono il dodicesimo attacco della Serie A, ma soprattutto il dualismo tra Immobile e Castellanos non sta portando la competizione sperata. Ciro non ritrova la forma di un tempo, l'argentino è bloccato a livello psicologico. L'ex Girona, poi, è costato la bellezza di 19 milioni e questo ha frenato anche Sarri che spesso si sarebbe rifugiato in una mossa tanto proficua nella scorsa stagione. Come riporta l'edizione de ll Messaggero, Sarri ha ripensato tante volte a Felipe falso nueve, ma poi si è sempre auto-boicottato per non demoralizzare i due centravanti di ruolo.

La svolta della passata stagione è stata la novità di Felipe falso nueve che ha dato una svolta al gioco delle aquile, ma soprattutto la possibilità di giocare bene e vincere anche senza Ciro, cosa che in precedenza sembrava non potesse accadere. Un'opzione mai provata in questa stagione, ma che forse è il caso di prendere in esame. Potrebbe essere una soluzione e forse è arrivato il momento di provarla anche perché il tempo sta scadendo. Nonostante i tanti passi falsi, anche le altre non stanno volando e quindi la corsa Champions è ancora aperta. Perdere altro tempo e terreno, però, potrebbe rendere il gap incolmabile.