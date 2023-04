Lazio, Casale: "Champions? Non possiamo nasconderci. Derby? Quando hanno annullato il gol..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Dazn ha pubblicato l'intervista di Casale nella rubrica 1 vs 1. Trr i complienti a Leao e Messi, ma anche la gioia per aver dimostrato a chi non credeva in lui di essere riuscito a d arrivare ad alti livelli. Ecco le sue dichiarazioni:

ARRIVO ALLA LAZIO - "Un mondo diverso rispetto agli anni precedenti. Sono arrivato in una grandissima squadra e società con una bellissima storia. Sono arrivato nel grande calcio. Ho dato sempre la priorità alla Lazio. Mi affascinava l'allenatore, la squadra e la società ed è stata la mia prima priorità. Non lo nego, ho avuto una trattativa con il Monza ma, con tutto il rispetto per loro, ho voluto fare un salto di qualità per la mia carriera perché ora ho compagni di squadra molto forti e combatto per obiettivi diversi".

LOTITO E SARRI - "Lotito? Col presidente c'è stata una conversazione al telefono piacevole subito dopo aver firmato, mi ha fatto qualche battuta ed è stato subito intrigante. Sarri è un grande maestro. Lo conoscevo per il calcio che proponeva, però non lo conoscevo personalmente. Poco da dire, cura i dettagli. Sulla linea difensiva facciamo i video e restiamo a parlare di pochi centimetri, le posture. In pochi mesi mi ha dato tanto. Un grandissimo allenatore che mi sta facendo migliorare in poco tempo rispetto al passato nei miei pochi anni di carriera".

ROMAGNOLI - "Ho compagni con carriere clamorose come Pedro e Immobile. Ho cominciato a rubare con gli occhi ad Alessio Romagnoli che oltre a essere compagno di reparto siamo anche amici. Io rivedo la partita e vedo che lui ha delle letture che io ancora non ho. Spesso mi confronto con lui e gli chiedo come faccia. Ottimo insegnante, ha più partite di me".

NAZIONALE - "Obiettivo concreto come di ogni calciatore. Il primo anno tra i grandi, ho ancora tanto da imparare e sono convinto che la convocazione arriverà, ma devo fare ancora qualche step"

GOL ALLA FIORENTINA - "Vedevo solo uno spicchio di porta, ho allungato il piede e mi è andata bene. Un'emozione forte, importante portare in vantaggio la squadra, ma sentire urlare il proprio nome dai tifosi è qualcosa di incredibile"

VERONA - "Dopo qualche anno. Tudor allenatore che mi ha dato tanto, giocatore grintoso e forte nei duelli ed è riuscito a infondermi la grinta che mi mancava. Sono statpo fortunato di aver avuto un periodo di maturità quando sono andato a Perugia, ho capito che dovevo fare un passo indietro. A gennaio sono sceso in Serie C e mi ha fatto crescere con Zanetti al Sudtirol. Con Dionisi sono cresciuto. Ho avuto fortuna di avere grandi allenatori che mi hanno aiutato a crescere, non è un caso che siano tutti in Serie A"

CALCIO ITALIANO - "Abbiamo giocato con l'AZ che ci ha eliminato ed era una squadra giovanissimi. Avevano solo due di 26/27 anni, come mai in Italia non è possibile. Dobbiamo lavorare"

SE LA LAZIO VA IN CHAMPIONS - "Niente capelli biancocelesti, ma regalo un amarone a tutti"

IL NONNO - "Mio nonno che non c'è più ha creduto sempre in me. Sarebbe stato il suo sogno vedermi a questi livelli. Ha lasciato questo a mio padre. Ho due tatuaggi a lui dedicati e in campo chiedo sempre la forza a lui. Quando al derby hanno annullato l'autogol ho alzato gli occhi al cielo e l'ho ringraziato".

SOGNO - "Arrivare più in alto possibile con la Lazio e poi un domani dire che ce l'ho fatta"

Alla vigilia del match tra Lazio e Juventus, Nicolò Casale è intervenuto ai microfoni di Dazn esprimendo le sue sensazioni sulla sfida. Queste le parole del biancoceleste: "Dobbiamo essere bravi a fare il nostro gioco senza commettere troppi errori. Mi ricordo la partita all’andata in cui abbiamo perso 3 a 0, una partita in cui noi avevamo il pallino del gioco e su due errori in uscita abbiamo preso gol. Dobbiamo fare questo salto contro di loro, cercare di fare il nostro gioco e di sbagliare il meno possibile soprattutto stare anche attenti anche nelle palle inattive perché loro hanno grandi saltatori”

SINGOLI - “Chi sto studiando? Sui cross di Kostic perché è un giocatore che durante le partite mette cinquanta cross a partita e quindi dobbiamo stare attenti su quello perché poi hanno anche grandi attaccanti davanti”

STAGIONE- “Champions?A noi sinceramente non piace parlare di questo obiettivo. Cerchiamo di affrontare le partite, ogni sabato e domenica, nel migliore dei modi e poi alla fine dell’anno tireremo le somme. Ovviamente adesso non ci nascondiamo che giocando solo in campionato abbiamo questo obiettivo”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE