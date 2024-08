Lazio, Casale svela: "L'avversario più difficile da marcare in Serie A e in Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre domande per Nicolò Casale. Direttamente da Formello, il difensore biancoceleste ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tv Play in cui ha svelato alcuni aneddoti sugli avversari affrontati in carriera. Di seguito le parole del calciatore della Lazio.

Il difensore centrale più forte in prospettiva? "Sicuramente uno dei più forti e che mi piace di più gioca all'Arsenal ed è Saliba. Mi piace molto guardare il calcio europeo. Lui mi ha sorpreso e mi ha colpito di più a livello futuro".

L'attaccante più difficile da affrontare in Serie A? "Ce ne sono parecchi, dipende anche dalla partita. All'andata Thuram mi ha colpito molto poi c'è Leao del Milan che quando è in giornata ha un passo veramente difficile da tenere. Ti dico questi due".

L'avversario più difficile da contenere in Champions? "Ce ne sono stati un paio, ma quello che mi ha colpito di più è stato Jimenez del Feyenoord e infati ha molte offerte importanti in Europa. Mi ha colpito veramente tanto".

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO