Lazio, caso Luis Alberto: Lotito arrabbiato, ora il Mago deve...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un caso che ha scosso le ultime ore della Lazio. Luis Alberto l’ha rifatto, s’è eclissato, ha disertato l’ultimo allenamento a Formello ieri e oggi non è partito con la squadra per l’Inghilterra. Il Mago lamenta il mancato riconoscimento di un bonus di circa 100 mila euro, per questo non ha firmato ancora il rinnovo con la Lazio. Una settimana fa era sbottato via social, aveva parlato di pazienza finita, perché il nuovo contratto fino al 2027, con ingaggio quasi raddoppiato, non era ancora arrivato sul tavolo dei suoi agenti. Un modo per mettere pressione alla società che, nel giro di poche ore, aveva inviato l’incartamento ai procuratori della You First. Una versione negata dall’entourage del calciatore che sostiene che il nuovo contratto non sia mai arrivato. Dalla Lazio però filtra altro. Non solo. Il club è convinto di essere nel giusto, di essersi mosso con correttezza, partendo da un presupposto fondamentale: Luis Alberto è sotto contratto con la Lazio, deve rispettare l’accordo in essere e comportarsi di conseguenza e quindi in modo professionale. La scelta di disertare allenamento e trasferta in Inghilterra non è andata giù alla società, viene vista come una mancanza di rispetto anche verso compagni e staff. Per questo la Lazio vuole che sia Luis Alberto a muovere il primo passo sul tragitto della riconciliazione.

LE RAGIONI - Il Mago ha un contratto fino al 2025, la Lazio gli è venuta incontro concordando un rinnovo di altri due anni e un ingaggio che lo renderà il secondo più pagato della rosa dopo Immobile. Un modo per riconoscere quanto di buono fatto dall’andaluso negli ultimi mesi. Rinnovo per cui c’è accordo totale e che sarebbe già sul tavolo degli agenti che però, nell’ultima settimana, non si sono fatti più sentire, probabilmente proprio a causa di questo bonus non ancora corrisposto. L’intenzione comunque è quella di ricucire e arrivare a una soluzione a breve. La Lazio non vuole arrivare alla rottura con il Mago e lo stesso Luis Alberto potrebbe a breve tornare sui suoi passi e riaggregarsi ai compagni, avendo capito d’aver esagerato. Tutto passa da Luis, il primo passo deve essere il suo. Per il lieto fine servono diplomazia e buon senso. Le bizze e gli strappi non sono utili a nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.