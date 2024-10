Lazio, Castellanos a LSC: "Serata incredibile, vi spiego la nuova esultanza"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita a Lazio Style Channel il Taty Castellanos ha commentato la vittoria della Lazio in Europa League contro il Nizza. Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento, la squadra ha giocato benissimo, è stata una notte incredibile. Stiamo giocando bene, è importante per la nostra fiducia. È un anno nuovo per me, abbiamo giocato molto bene oggi contro una squadra forte. Rigore? Ha tirato Zac e l'ha fatto bene, l'importante è che tutti segniamo e vinciamo. La nuova esultanza è per i miei nuovi amici in Argentina e in Uruguay. Nazionale? Continuo così a lavorare, ora noi stiamo bene, è importante vincere in casa. Pioggia? È un campo duro, ma la serata è stata molto bella".