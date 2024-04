Lazio, Castellanos alla ricerca del gol perduto. E dal mercato si aspetta un aiuto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È un Taty senza gol quello che ha a disposizione Tudor. Tanto carattere, fisico e qualità, ma gli manca la cattiveria sotto porta del centravanti di sfondamento. La Lazio continua a tirare poco e male e l'argentino non riesce ad andare in rete con continuità. Come vi abbiamo raccontato, il direttore sportivo Fabiani l'ha caricato in settimana per spronarlo a fare meglio. I suoi numeri contro il Genoa sono da attaccante che lotta ma non finalizza: 14 duelli totali, 9 vinti, 8 aerei, 5 vinti, due tiri poco pericolosi. In totale è arrivato a 30 presenze in Serie A, 13 da titolare e 4 gol.

Il bottino fin qui è troppo magro, per questo un aiuto dovrà arrivare dal mercato. Serve un centravanti in più per una Lazio che segna poco: Castellanos, comunque, non rischia il posto; Immobile, invece, è in bilico e resterà solamente se non arriveranno offerte. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la pista Dia dalla Salernitana può scaldarsi da un momento all'altro. Lo stesso vale per Simeone, che lascerà il Napoli e che con Tudor a Verona ha fatto benissimo (lo scambio con Ciro per ora è solo un rumor). Dalla Grecia è stato offerto Fotis Ioannidis del Panathinaikos (21 gol e 8 assist in 40 partite), mentre in Germania piace Maximilian Beier dell’Hoffenheim (esterno da 13 gol e 7 assist in Bundesliga).

Si lavorerà poi anche sulla trequarti: considerando l'addio di Felipe Anderson, il caso Luis Alberto e la partenza sempre più probabile di Pedro (deve accettare di risolvere il rinnovo fino al 2025), serviranno almeno due innesti. I nomi in ballo sono quelli di Barak della Fiorentina, Cambiaghi dell'Atalanta che rientrerà dal prestito all'Empoli e Tchaouna della Salernitana (che è stato offerto). Tra fine aprile e inizio maggio ci sarà un vertice di mercato tra il diesse Fabiani e Tudor in cui si entrerà nel vivo della programmazione e si decideranno le mosse da mettere in atto.