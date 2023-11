Lazio, Castellanos conteso tra Usa e Argentina: ecco come stanno le cose

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore dagli Stati Uniti sono emerse delle notizie in merito a una possibile scelta di Castellanos di rinunciare alla Nazionale Argentina e vestire la maglia degli Usa, al punto che il giocatore avrebbe già preparato la documentazione per ottenere la cittadinanza. Secondo quanto riferito da una fonte diretta in esclusiva alla nostra redazione, però, queste indiscrezioni non trovano conferma. Il Taty, infatti, gode di una profonda stima da parte di Lionel Scaloni. Già al momento del suo arrivo nella Capitale il c.t. aveva fatto sapere di volerlo tenere d'occhio e dopo le ottime prestazioni con la maglia della Lazio, l'attaccante vuole sfruttare anche le occasioni che l'Albiceleste è pronta a mettetrgli a disposizione.

L'ARGENTINA HA LA PRIORITA', MA... - Non risultano, dunque, richieste di cittadinanza o documenti addirittura già preparati, nonostante un pressing insistente dall'America. Nessuna mossa in tal senso, almeno per ora. Castellanos, infatti, non ha totalmente chiuso le porte alla Nazionale Americana, ha lasciato uno spiraglio aperto per poter tornare sui suoi passi nel momento in cui dovesse avere un ripensamento. La decisione, dunque, spetterà solamente a lui e andrà presa nelle prossime settimane. In questo senso potrebbe rivelarsi decisiva la sua esperienza con Scaloni. Se l'ex terzino biancoceleste, infatti, dovesse confermarlo allora la direzione intrapresa resterebbe quella dell'Argentina, in caso contrario l'ipotesi Usa potrebbe prendere quota.

L'APICE DELLA CARRIERA - E pensare che due anni fa il Taty una maglia americana la vestiva, ma era quella del New York City. Nei suoi quattro anni in MLS si è messo in mostra per tecnica e capacità realizzativa, confermando le ottime sensazioni la scorsa stagione in prestito al Girona. Da qua l'arrivo della Lazio, a caccia di un giocatore che potesse permettere di far rifiatare Immobile, senza abbassare troppo il livello della squadra. Castellanos ci è riuscito alla grande e in pochi mesi ha scalato le gerarchie, fino ad arrivare ad alternarsi con il capitano biancoceleste di partita in partita. Un percorso ben calcolato e riuscito che lo ha portato a essere ambito non solo dagli Stati Uniti, dove si è messo in mostra per la prima volta, ma anche dall'Argentina, suo paese natale, la squadra di Messi e Di Maria, di campioni del passato e del presente. Oggi ha la possibilità di scegliere e questo, più di ogni altra cosa, rappresenta l'apice di una carriera che sta rapidamente prendendo piede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.