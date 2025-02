Lazio, Castellanos da impazzire! Può essere la miglior stagione di sempre

RASSEGNA STAMPA - Danza elegantemente sulla trequarti del campo, leggiadro spezza la dolcezza dei suoi movimenti quando a inizio partita riceve palla sulla trequarti e fa partire un bolide che fa saltare i tifosi della Lazio, inebriati dalla sua leggiadria. Valentìn Castellanos ieri sembrava Naruto, capace di sdoppiarsi, essere ovunque e svolgere un lavoro doppio, forse anche triplo. Lo aveva detto Marco Baroni nella conferenza stampa di presentazione della partita: "Sono contentissimo di lui. Ha tante possibilità di miglioramento, ma il suo valore non va visto solo nei gol". Ieri ne è stato la conferma. Il premio di migliore in campo va a Pedro, forse un'ingiustizia su cui lui stesso scherza sù ai microfoni di Dazn, ma poco importa. Non sarà un piccolo trofeo a cambiare la percezione della sua partita. Taty è stato un 9 quando di testa ha servito su un piatto d'argento il gol a Marusic, ma anche un 10 infilando un pallone perfetto nella difesa del Monza e mandando in porta Pedro che non si è di certo fatto pregare e ha bucato il povero Pizzignacco.

LO STEP IN PIU' - Poi c'è il gol, che non può passare di certo in secondo piano, e non ce ne voglia mister Baroni. Questo, d'altronde, pesava davvero tanto, troppo. L'ultimo all'Olimpico in campionato era stato il 16 settembre contro l'Hellas Verona. Troppo tempo, anche per un attaccante che non è forse un bomber, ma che ha comunque bisogno di gonfiare la rete per acquisire fiducia. Castellanos nella partita di ieri ha fatto quello step in più che chiedeva il suo allenatore. Ha guidato la Lazio, come forse non era mai avvenuto in passato, e ore vuole trasformare questa stagione nella migliore della sua carriera. Per quanto i numeri non siano il suo strumento di valutazione, possono quanto meno essere una conferma di come sta procedendo il suo percorso.

I NUMERI DEL TATY - I due assist di ieri gli hanno permesso di raggiungere quota quattro in Serie A, uno in più rispetto allo scorso anno, e siamo solo a metà stagione. A questi ne vanno aggiunti altrettanti in Europa League. Proprio grazie alla competizione europea, il Taty ha già ampiamente superato la doppia cifra, obiettivo che a breve, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe raggiungere anche in campionato. I gol segnati sono 9, quello in Lazio-Monza è stato il suo secondo consecutivo dopo Cagliari. Per toccare quota 10 manca un solo tassello, ma l'obiettivo è un altro. L'obiettivo di Castellanos è quello di migliorare i propri record personali, andare oltre anche quanto fatto contro il Girona quando, in Liga, riuscì a toccare quota 13 reti. Un obiettivo che insegue e che vede vicino, reale, concreto. A quattordici partite dalla fine deve segnare altri quattro gol e se questo è il Taty, non ci sarà alcun tipo di problema.