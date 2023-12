Lazio, Castellanos è arrivato il tuo momento: ora o mai più! E Immobile lo carica...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Immobile quasi sicuramente salterà la prossima partita contro il Frosinone. Il problema accusato contro l'Empoli difficilmente lo riporterà in campo per l'ultima partita dell'anno, per lo meno non da titolare. Salgono così, anzi schizzano alle stelle, le quotazioni di Castellanos dal primo minuto. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino dovrà raccogliere l'eredità del capitano e guidare l'attacco biancoceleste contro i Ciociari con l'obiettivo di trovare quel tanto cercato gol che fino a oggi è arrivato, soprattutto per demeriti suoi, in una sola occasione. In Toscana il Taty aveva avuto sui piedi la palla del 3-0, Pedro lo aveva servito alla perfezione, sarebbe bastato calciare di prima intenzione, magari aprendo il destro, invece di stoppare la palla e favorire l'ottima uscita di Caprile.

BASTA ERRORI - Venerdì prossimo non sono ammessi ulteriori errori, starà a lui dare il suo contributo per risolvere la questione offensiva dell'attacco, magari ritrovando così quella serenità che oggi non sembrerebbe avere, come raccontato dallo stesso Sarri in conferenza stampa: "Castellanos non soffre la pressione, ma il fatto che sta sbagliando. Quando l'ho visto sull'ultima palla ero contento perché pensavo potesse sbloccarsi". Solo lui può uscire da un tunnel così complicato e per certi versi pericoloso, i compagni dovranno contribuire ad aiutarlo servendogli i giusti palloni, sollevandolo nelle situazioni complicate, ma solo Taty dovrà mettercela tutta per risolvere questa situazione.

IMMOBILE LO CARICA - Immobile, intanto, da vero capitano ha già iniziato a dare il suo contributo. L'attaccante biancoceleste, le sue condizioni reali saranno svelate solo gli esami strumentali, dopo la sfida del Castellani ha parlato molto positivamente del suo compagno, ha mostrato un'evidente e sincera stima nei confronti del calciatore e del regazzo, mostrando la propria consapevolezza di lasciare la Lazio nelle mani giuste: "Taty è intelligente, ci vediamo quotidianamente. Vede quello che faccio, il mio comportamento e come cerco di approcciare a ogni allenamento e partita. Quando ha bisogno di qualche cosa ne parliamo sempre, adesso che starò fuori dovremo usufruirne al 100% e so che starà più tranquillo e farà gol sicuramente".