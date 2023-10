Lazio, Castellanos: i bonus del contratto e il patto con Fabiani

RASSEGNA STAMPA - Dall'America alla Spagna per poi approdare a Roma. L'inizio carriera del Taty Castellanos è stato insolito. Per fare il salto di qualità è volato oltreoceano, dove in tanti decidono di chiudere la carriera, poi è approdato in Liga dove tra i 13 gol siglati in stagione con la maglia del Girona ce ne sono ben quattro rifilati al Real Madrid.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport la Lazio in estate lo ha scelto in estate per ricoprire il duro ruolo di vice Ciro e tra lui e il direttore sportivo Fabiani c'è una promessa non ancora svelata su quanti gol riuscirà a fare con l'aquila sul petto. Di sicuro il suo contratto prevede due bonus: uno scatta a 10 gol, l'altro a 20. Insomma la rete contro l'Atalanta ha aperto ufficialmente il conto alla rovescia.